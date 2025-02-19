Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến công việc trong phạm vi nhiệm vụ của kế toán bao gồm kế toán thuế, kế toán nội bộ, kế toán xây lắp, kế toán sản xuất.

- Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế, trực tiếp cung cấp chứng từ, tài liệu, giải trình số liệu và các vấn đề liên quan đến thuế cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Lập Báo cáo tài chính và nộp Báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.

- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

- Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính.

- Tối thiểu 2 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế của các Công ty.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong vị trí tương tự tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chuyển giao công nghệ, xây lắp.

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa, thành thạo tin học văn phòng, word, excel, các hàm lệnh trong excel.

- Có khả năng hệ thống sổ sách tốt, hạch toán tốt, nắm chắc các quy định, thông tư, quy chuẩn về thuế.

- Trung thực, chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

- Mong muốn làm việc lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 15-18tr.

- Tăng lương là tối thiểu từ 5% đến 20% sau thời gian 1 năm làm việc đầu tiên. Sau đó sẽ tuân theo quy chế Công ty.

- Thời gian thử việc: 1 tháng.

- Đào tạo: Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc thường xuyên và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Chế độ làm thêm giờ: Làm ngày lễ tết 400%, làm ngày nghỉ tuần 300%, ngày thường 250%.

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước.

- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ từ các chuyên gia giỏi hiện đang làm việc tại nước ngoài.

- Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên: Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM

