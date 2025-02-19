Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, ngõ 82, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm soát, theo dõi chi phí phát sinh: chi phí chung, chi phí NVL, …

Kiểm tra tính chính xác của các phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, biên nhận, quỹ tiền mặt

Thực hiện kiểm soát hoạt động kiểm kê tài sản, thực phẩm, công cụ dụng cụ của các cơ sở vào, ra chênh lệch kiểm kê và xử lý chênh lệch.

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho Ban giám đốc.

Kiểm tra, kiểm soát lại toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ, thống kê và lên các báo cáo quản trị.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công, nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...

Báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... và các công việc liên quan Thuế.

Sắp xếp chứng từ, kiểm soát, hoạch toán và làm các công việc khác liên quan nghiệp vụ Kế toán

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên có am hiểu luật và quy định về kế toán thuế hoặc có kinh nghiệm quyết toán thuế

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và bộ phần mềm văn phòng Office.

Sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: upto 15m (hoặc deal theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và các chế độ mở rộng khác

Giờ làm việc linh động, môi trường trẻ, cơ hội thăng tiến

Thưởng doanh số theo quý, thưởng tháng lương 13, thưởng lợi nhuận, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ADB Việt Nam

