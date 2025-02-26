Tuyển Kế toán tổng hợp Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Nội dung công việc:

• Lên kế hoạch thu hồi nợ. Phối hợp với các bên liên quan để xử lý thu hồi công

nợ khó đòi

• Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng. Xác nhận, đối chiếu công nợ

với Khách hàng

• Thu thập số liệu để làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính.

• Xuất, nhập hóa đơn VAT - Cân đối chứng từ đầu ra, đầu vào

• Theo dõi, hoạch toán thu – chi

• Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng

• Quản lý hàng hoá xuất và vật tư nhập khẩu

• Làm BHXH, BHTN cho công ty.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn