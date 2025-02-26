Tuyển Kế toán tổng hợp Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT)
- Hồ Chí Minh: 223 Đường số 5, KĐT Lakeview City, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nội dung công việc:
• Lên kế hoạch thu hồi nợ. Phối hợp với các bên liên quan để xử lý thu hồi công
nợ khó đòi
• Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng. Xác nhận, đối chiếu công nợ
với Khách hàng
• Thu thập số liệu để làm Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính.
• Xuất, nhập hóa đơn VAT - Cân đối chứng từ đầu ra, đầu vào
• Theo dõi, hoạch toán thu – chi
• Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng
• Quản lý hàng hoá xuất và vật tư nhập khẩu
• Làm BHXH, BHTN cho công ty.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kỹ năng thu hồi công nợ và chủ động trong công việc
Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Applied Plasma Technology Corporation (APT)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
