Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 10 Trần Não, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Độc lập thực hiện các công việc khai báo các loại thuế hàng tháng, quý,
Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cáckhách hàng;
Cải tiến phương pháp hạch toán và chếđộ báo cáo (nếu cần);
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
Cung cấp số liệu cho ban giámđốc hoặc cácđơn vị chức năng khi có yêu cầu;
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quyđịnh.
Biết sử dụng phần mềm Misa

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm Misa
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty xây dựng
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng
Chuyên ngành: kế toán – kiểm toán
Kinh nghiệm: Từ 2 năm kế toán tổng hợp
Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng ít nhất một phần mềm kế toán.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9.000.000 - 12.000.000 vnd triệu thỏa thuận theo năng lực
- Được hưởng Đầy đủ quyền lợi theo bộ luật lao động
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.
- Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Trần Não, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

