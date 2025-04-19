Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 10 Trần Não, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Độc lập thực hiện các công việc khai báo các loại thuế hàng tháng, quý,

Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cáckhách hàng;

Cải tiến phương pháp hạch toán và chếđộ báo cáo (nếu cần);

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Cung cấp số liệu cho ban giámđốc hoặc cácđơn vị chức năng khi có yêu cầu;

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quyđịnh.

Biết sử dụng phần mềm Misa

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm Misa

Ưu tiên ứng viên từng làm công ty xây dựng

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng

Chuyên ngành: kế toán – kiểm toán

Kinh nghiệm: Từ 2 năm kế toán tổng hợp

Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng ít nhất một phần mềm kế toán.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9.000.000 - 12.000.000 vnd triệu thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng Đầy đủ quyền lợi theo bộ luật lao động

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.

- Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin