Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức
- Hồ Chí Minh:
- Số 10 Trần Não, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Độc lập thực hiện các công việc khai báo các loại thuế hàng tháng, quý,
Lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cáckhách hàng;
Cải tiến phương pháp hạch toán và chếđộ báo cáo (nếu cần);
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
Cung cấp số liệu cho ban giámđốc hoặc cácđơn vị chức năng khi có yêu cầu;
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quyđịnh.
Biết sử dụng phần mềm Misa
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty xây dựng
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng
Chuyên ngành: kế toán – kiểm toán
Kinh nghiệm: Từ 2 năm kế toán tổng hợp
Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng ít nhất một phần mềm kế toán.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng Đầy đủ quyền lợi theo bộ luật lao động
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.
- Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại Thiên Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
