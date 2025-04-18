Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Hồ Bá Kiện, Q10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của công ty.
Thu thập, kiểm tra và xử lý dữ liệu kế toán từ các bộ phận liên quan.
Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình ra quyết định của ban lãnh đạo.
Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu kế toán, phát hiện và xử lý các sai sót.
Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của công ty và cơ quan quản lý nhà nước.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kế toán cho các bộ phận trong công ty.
Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và an toàn của chứng từ.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
Có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2-4-6 Đường C, KCN Tân tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM

