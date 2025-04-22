Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô II
- 3, Nhóm CN2, Đường CN11, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập báo cáo tài chính riêng, hợp nhất; báo cáo tài chính quản trị
Tổng hợp báo cáo tài chính toàn group
Cập nhật thông tư liên quan đến Kế toán-Thuế.
Các công việc khác theo phân bổ của Giám đốc Tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3 năm về lập BCTC riêng, BCTC quản trị
Thành thạo Word, Excel, Dashboard\\
Có kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo
Chịu được áp lực cao
Am hiểu về luật thuế
Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực, review lương mỗi năm theo năng lực
Được làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, đầy đủ tiện nghi
Được du lịch mỗi năm (trong hoặc ngoài nước)
Được công ty tổ chức sinh nhật và tặng quà, hoặc được mời ăn sinh nhật 12 lần trong năm.
Được trang bị máy móc hiện đại trong quá trình làm việc.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi Bảo hiểm, lương tháng 13 theo pháp luật Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
