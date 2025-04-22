Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô II - 3, Nhóm CN2, Đường CN11, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo tài chính riêng, hợp nhất; báo cáo tài chính quản trị

Tổng hợp báo cáo tài chính toàn group

Cập nhật thông tư liên quan đến Kế toán-Thuế.

Các công việc khác theo phân bổ của Giám đốc Tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3 năm về lập BCTC riêng, BCTC quản trị

Thành thạo Word, Excel, Dashboard\\

Có kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo

Chịu được áp lực cao

Am hiểu về luật thuế

Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, review lương mỗi năm theo năng lực

Được làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, đầy đủ tiện nghi

Được du lịch mỗi năm (trong hoặc ngoài nước)

Được công ty tổ chức sinh nhật và tặng quà, hoặc được mời ăn sinh nhật 12 lần trong năm.

Được trang bị máy móc hiện đại trong quá trình làm việc.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi Bảo hiểm, lương tháng 13 theo pháp luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc

