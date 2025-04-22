Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ADVANCE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 22 Triệu

Mức lương 19 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 19 - 22 Triệu

Duy trì và cập nhật các tài khoản sổ cái tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

Xử lý và đối soát các giao dịch phải thu và phải trả.

Lập bút toán kế toán, thực hiện đối chiếu tài khoản và lưu trữ tài liệu hỗ trợ.

Chuẩn bị các báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Hỗ trợ quy trình đóng sổ cuối tháng và cuối năm.

Chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế, bao gồm thuế GTGT và các loại thuế liên quan khác.

Luôn cập nhật quy định thuế hiện hành và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật địa phương.

Phối hợp với tư vấn thuế và cơ quan quản lý khi cần thiết.

Hỗ trợ các dự án phân tích tài chính, bao gồm phân tích chi phí, dự báo doanh thu và lập ngân sách.

Phân tích dữ liệu tài chính, xác định xu hướng và cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình ra quyết định.

Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc vai trò tương đương, ưu tiên trong ngành dịch vụ tài chính hoặc fintech.

Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết).

Kiến thức vững về các nguyên tắc kế toán và quy định thuế địa phương.

Thành thạo phần mềm kế toán và bộ công cụ MS Office, đặc biệt là kỹ năng Excel nâng cao.

Tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc ghi chép và báo cáo tài chính.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có thể nhận diện xu hướng và chênh lệch tài chính.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành đúng hạn trong môi trường năng động.

Tại CÔNG TY TNHH ADVANCE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Linh hoạt làm việc: Nhân viên được đăng ký làm việc từ xa (WFH) 3 ngày mỗi tuần, giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Bảo hiểm toàn diện: Gần 100% lương thực tế được đóng BHXH. Ngoài ra, công ty cung cấp bảo hiểm PTI cho nhân viên và 1 người thân trong gia đình.

Ngày phép năm: 15 ngày phép mỗi năm để bạn nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Chương trình điểm thưởng: Hệ thống tích điểm thưởng có thể đổi lấy phiếu ăn uống, cà phê – mang đến những quyền lợi thú vị.

Phúc lợi hấp dẫn khác: Sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADVANCE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin