Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 642 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết chuyển kho, khóa sổ lập BCTC hàng tháng

Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, thuế TNDN hàng năm

Kiểm tra, kiểm soát các số liệu, các khoản công nợ phải thu, phải trả

Tổng hợp báo cáo tuần

Lập KHNS, KH dòng tiền

Thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế hàng năm, định kỳ khi có kiểm tra.

Tham mưu cho Ban điều hành trong việc xây dựng các quy định quản lý tài chính – kế toán của Khối, Đơn vị thành viên, Công ty con.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ hạch toán vào sổ sách đúng quy định vào phần mềm kế toán.

Thiết lập các quy trình tác nghiệp, mẫu biểu chứng từ nhằm đảm bảo các hoạt động kế toán, tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại Học hoặc tương đương, chuyên ngành Tài chính, Kế toán doanh nghiệp, kiểm toán.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.

Tại CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, ổn định lâu dài, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến

Đồng nghiệp: thân thiện, hòa dồng, hỗ trợ lẫn nhau.

Phúc lợi: BHXH đầy đủ

Thưởng các dịp lễ, Tết

Nghỉ mát hằng năm

Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác…

