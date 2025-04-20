Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 642 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kết chuyển kho, khóa sổ lập BCTC hàng tháng
Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, thuế TNDN hàng năm
Kiểm tra, kiểm soát các số liệu, các khoản công nợ phải thu, phải trả
Tổng hợp báo cáo tuần
Lập KHNS, KH dòng tiền
Thực hiện quyết toán với cơ quan Thuế hàng năm, định kỳ khi có kiểm tra.
Tham mưu cho Ban điều hành trong việc xây dựng các quy định quản lý tài chính – kế toán của Khối, Đơn vị thành viên, Công ty con.
Chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ hạch toán vào sổ sách đúng quy định vào phần mềm kế toán.
Thiết lập các quy trình tác nghiệp, mẫu biểu chứng từ nhằm đảm bảo các hoạt động kế toán, tài chính trong hoạt động kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.
Tại CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến
Đồng nghiệp: thân thiện, hòa dồng, hỗ trợ lẫn nhau.
Phúc lợi: BHXH đầy đủ
Thưởng các dịp lễ, Tết
Nghỉ mát hằng năm
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPPYFOOD VIETNAM
