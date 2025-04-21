Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Eco Energy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Eco Energy
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Văn Phòng S8 The Sun Avanue 28 Mai Chí Thọ, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ xe ra vào nhận hàng.
Cập nhật hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Cập nhật dữ liệu ngân hàng.
Làm hợp đồng đầu ra, đầu vào.
Theo dõi nhập xuất tồn kho.
Làm hồ sơ, nộp tiền BHXH.
Báo cáo thuế theo tháng
Biết sử dụng phần mềm Misa
Làm hồ sơ ngân hàng giải ngân, vay
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Ngành tài chính kế toán.
Yêu cầu kinh nghiệm làm kế toán -quyết toán thuế-tính giá thành.
Am hiểu các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán tài chính doanh nghiệp.
Có kĩ năng xây dựng và quản lý kế hoạch công việc.
Trung thực, cẩn trọng, năng lượng và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa
Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Làm việc tại Văn phòng ở Quận 2,
Biết Tiếng Hoa là 1 lợi thế.
Yêu cầu kinh nghiệm làm kế toán -quyết toán thuế-tính giá thành.
Am hiểu các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán tài chính doanh nghiệp.
Có kĩ năng xây dựng và quản lý kế hoạch công việc.
Trung thực, cẩn trọng, năng lượng và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa
Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.
Làm việc tại Văn phòng ở Quận 2,
Biết Tiếng Hoa là 1 lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Eco Energy Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm theo Luật lao động
Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động (Bảo hiểm, nghỉ phép)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Thu nhập: Từ <12.000.000đ - 15.000.000>đ tùy theo năng lực.
Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động (Bảo hiểm, nghỉ phép)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Thu nhập: Từ <12.000.000đ - 15.000.000>đ tùy theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eco Energy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
