Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 107 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4,TP HCM, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hạch toán sổ sách doanh thu – chi phí kế toán (PM Misa)
Khai thuế hàng quý.
Soạn thảo hợp đồng và hồ sơ thanh toán
Theo dõi công nợ
Thực hiện các giao dịch ngân hàng (online hoặc tại quầy)
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, phối hợp chuyên viên dự án để xử lý hồ sơ liên quan
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán.
Kinh nghiệm từ ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán
Nhanh nhẹn, chịu khó
Thành thạo Microsoft Office: excel và pp
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực và kinh nghiệm
Phụ cấp cơm trưa (1tr/tháng)
Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm; Thưởng dự án.
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định
Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực
Lương Tháng 13 theo tình hình kinh doanh công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
