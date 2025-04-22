Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4,TP HCM, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hạch toán sổ sách doanh thu – chi phí kế toán (PM Misa)

Khai thuế hàng quý.

Soạn thảo hợp đồng và hồ sơ thanh toán

Theo dõi công nợ

Thực hiện các giao dịch ngân hàng (online hoặc tại quầy)

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, phối hợp chuyên viên dự án để xử lý hồ sơ liên quan

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán.

Kinh nghiệm từ ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán

Nhanh nhẹn, chịu khó

Thành thạo Microsoft Office: excel và pp

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực và kinh nghiệm

Phụ cấp cơm trưa (1tr/tháng)

Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm; Thưởng dự án.

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định

Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực

Lương Tháng 13 theo tình hình kinh doanh công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC CEH

