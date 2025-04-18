Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Ẩm thực D&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14Q Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Hỗ trợ xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.
Tham gia vào việc lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của khách sạn/nhà hàng.
Làm việc với các bộ phận khác để thu thập thông tin cần thiết cho việc lập báo cáo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Am hiểu các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khách sạn/nhà hàng là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ẩm thực D&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

