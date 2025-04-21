Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG ANH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG ANH MINH
- Hồ Chí Minh: Số 5 đường 105A Trịnh Quang Nghị, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi chi phí, công nợ khách hàng và nhà cung cấp
Hạch toán, thu thập và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan từ các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Lập và nộp các báo cáo tài chính định kỳ
Thực hiện các báo cáo, kê khai phát sinh, hàng tháng, hàng quý, hàng năm với cơ quan thuế.
Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện
Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính
Chuẩn bị các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc chứng chỉ hành nghề chuyên ngành Kế toán
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán Misa
Có kiến thức vững về nghiệp vụ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chủ động, linh hoạt trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG ANH MINH Thì Được Hưởng Những Gì
