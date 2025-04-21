Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG ANH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 đường 105A Trịnh Quang Nghị, Quận 8, Quận 8

Kế toán tổng hợp

Theo dõi chi phí, công nợ khách hàng và nhà cung cấp

Hạch toán, thu thập và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan từ các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

Lập và nộp các báo cáo tài chính định kỳ

Thực hiện các báo cáo, kê khai phát sinh, hàng tháng, hàng quý, hàng năm với cơ quan thuế.

Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện

Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính

Chuẩn bị các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc chứng chỉ hành nghề chuyên ngành Kế toán

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán Misa

Có kiến thức vững về nghiệp vụ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chủ động, linh hoạt trong công việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

