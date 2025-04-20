Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
- Hồ Chí Minh: 88
- 90 Đường số 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm kiểm tra chi phí, tính thưởng theo nhóm hàng
Tính phân bổ CCDC + Khấu hao hàng tháng
Làm việc với ngân hàng: Bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng ...
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm
Tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, đẩy đủ của hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh
Theo dõi, hạch toán ghi sổ sách theo chuẩn mực kế toán và theo quy định của Pháp Luật
Theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ Thuế, thực hiện nộp tờ khai (môn bài, GTGT, TNDN, TNCN...)
Cân đối doanh thu-chi phí theo tháng/quý/năm và đề xuất phương án giải quyết nếu có
Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, tham gia quyết toán thuế
Giải trình, cung cấp số liệu cho KTT, BGĐ khi có yêu cầu
Cập nhật kịp thời các chính sách mới về thuế liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.
Lưu trữ chứng từ, sổ sách, dữ liệu kế toán theo quy định
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
