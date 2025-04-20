Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra chi phí, tính thưởng theo nhóm hàng

Tính phân bổ CCDC + Khấu hao hàng tháng

Làm việc với ngân hàng: Bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng ...

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm

Tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, đẩy đủ của hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh

Theo dõi, hạch toán ghi sổ sách theo chuẩn mực kế toán và theo quy định của Pháp Luật

Theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ Thuế, thực hiện nộp tờ khai (môn bài, GTGT, TNDN, TNCN...)

Cân đối doanh thu-chi phí theo tháng/quý/năm và đề xuất phương án giải quyết nếu có

Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, tham gia quyết toán thuế

Giải trình, cung cấp số liệu cho KTT, BGĐ khi có yêu cầu

Cập nhật kịp thời các chính sách mới về thuế liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách, dữ liệu kế toán theo quy định