Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 29 Đ. Số 5, KDC Vạn Phúc, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp hàng ngày, bao gồm ghi nhận, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động của công ty.
Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính của công ty.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ.
Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.
Cập nhật, quản lý các chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở xuống.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Word, Excel.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO MI EDU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 đường số 5, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

