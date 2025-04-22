Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Rà soát, kiểm ra tính hợp lý của hóa đơn, chứng từ.

Hạch toán & kiểm soát chi phí từ hoạt động kinh doanh; hạch toán các tài khoản ngân hàng.

Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn & dài hạn, công cụ dụng cụ, trích khấu hao,…

Lập báo cáo tổng hợp thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) đầu ra đầu vào của Công ty; lập tờ khai báo cáo thuế GTGT.

Thực hiện các bút toán kết chuyển thuế GTGT

Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên & công nợ của nhà cung cấp

Nhập dữ liệu doanh thu, lãi vay, dự phòng,…

Lữu trữ chứng từ, hóa đơn, hợp đồng,…

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán Trưởng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Kiểm toán/Kết toán.

Kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp từ 02 năm trở lên.

Nắm vững các kiến thức liên quan tới chuyên ngành Kế toán

Nắm vững và am hiểu Quy định Pháp luật về Thuế.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu tốt

Sử dụng thành thạo Excel, Word,… và các phần mềm ứng dụng Văn phòng.

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 13.000.000 - 15.000.000 VND

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

12 ngày phép/năm, thưởng tháng 13/Lễ/Tết theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Review lương 01 lần/năm

Môi trường làm việc trẻ trung; được làm việc với Sếp & đồng nghiệp giỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY

