Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 140/2
- 6 Nguyễn Tri Phương, Phường 9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi thu chi, công nợ phải trả, hạch toán chi phí
Theo dõi tín dụng các ngân hàng:Theo dõi các khoản vay, bảo lãnh, tạm ứng, giải ngân với ngân hàng và cá nhân để lên lịch thanh toán kịp thời.
Báo cáo định kỳ tuần, tháng (quỹ, công nợ, BCKD,...)
Các công việc khác (các BC phân tích, các việc đột xuất)
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ - Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao
Kỹ năng văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm Misa
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm., gắng bó lâu dài.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao
Kỹ năng văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm Misa
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm., gắng bó lâu dài.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Lương tháng 13
Hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ của nhân viên khi vào chính thức (thưởng sinh nhật, lễ/ tết, du lịch teambuilding…..)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm theo quy định của nhà nước
Giờ làm việc: 08h -17h (từ thứ 2- sáng thứ 7)
Làm việc tại: 140/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Lương tháng 13
Hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ của nhân viên khi vào chính thức (thưởng sinh nhật, lễ/ tết, du lịch teambuilding…..)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm theo quy định của nhà nước
Giờ làm việc: 08h -17h (từ thứ 2- sáng thứ 7)
Làm việc tại: 140/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI