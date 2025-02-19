Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 140/2 - 6 Nguyễn Tri Phương, Phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi thu chi, công nợ phải trả, hạch toán chi phí

Theo dõi tín dụng các ngân hàng:Theo dõi các khoản vay, bảo lãnh, tạm ứng, giải ngân với ngân hàng và cá nhân để lên lịch thanh toán kịp thời.

Báo cáo định kỳ tuần, tháng (quỹ, công nợ, BCKD,...)

Các công việc khác (các BC phân tích, các việc đột xuất)

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Nữ - Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

Kỹ năng văn phòng tốt, biết sử dụng phần mềm Misa

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm., gắng bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Mai Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Lương tháng 13

Hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ của nhân viên khi vào chính thức (thưởng sinh nhật, lễ/ tết, du lịch teambuilding…..)

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm theo quy định của nhà nước

Giờ làm việc: 08h -17h (từ thứ 2- sáng thứ 7)

Làm việc tại: 140/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

