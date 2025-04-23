Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: R1 - 10 - 06, Phòng 06, Tầng 10, Tháp R1, Tòa Nhà The EverRich 1, Số 968 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Kiểm tra và đối chiếu các dữ liệu phát sinh từ kế toán vật tư, thủ kho về nhập xuất nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

Lập phiếu xuất/nhập kho, hóa đơn bán hàng.

Tham gia kiểm kê kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm định kỳ.

Hạch toán các chi phí sản xuất chung, phân bổ hợp lý làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

Lập hồ sơ yêu cầu thanh toán gửi khách hàng.

Kiểm tra đề nghị thanh toán và nhập liệu các khoản thu chi tiền mặt và ngân hàng

Lập các chứng từ thanh toán cho NCC trong và ngoài nước. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (rút/nộp tiền, đi UNC,…)

Đối chiếu doanh số tháng với bộ phận kinh doanh.

Hạch toán hóa đơn mua vào, bán ra, làm các báo cáo thuế tháng/quý/năm.

Các công việc khác được phân công thực hiện.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về các công việc liên quan tại công ty sản xuất.

Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, năng động.

Có kiến thức về ISO là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán.

Am hiểu về luật thuế, luật doanh nghiệp và các quy định về kế toán.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng cuối năm.

Tham gia các hoạt động teambuilding, Outing Day chăm lo đời sống tinh thần nhân viên.

Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo quy định Nhà nước.

Thưởng sinh nhật, các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE

