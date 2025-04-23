Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 232, 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

Theo dõi và quản lý công nợ mua hàng, bán hàng.

Làm các báo cáo thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC.

Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng kế toán

Yêu Cầu Công Việc

Nữ tuổi 25 - 34 tuổi

Có 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, Google Sheet, …

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 11-13 triệu + phụ cấp ăn trưa + tăng ca (nếu có)

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.

Chế độ đãi ngộ: phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ,..

Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

