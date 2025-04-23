Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 232, 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
Theo dõi và quản lý công nợ mua hàng, bán hàng.
Làm các báo cáo thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC.
Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng kế toán
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi 25 - 34 tuổi
Có 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, Google Sheet, …
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Có 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, Google Sheet, …
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 11-13 triệu + phụ cấp ăn trưa + tăng ca (nếu có)
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.
Chế độ đãi ngộ: phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ,..
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.
Chế độ đãi ngộ: phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ,..
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI