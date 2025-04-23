Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 232, 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Xử lý, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
Theo dõi và quản lý công nợ mua hàng, bán hàng.
Làm các báo cáo thuế theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC.
Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng kế toán

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi 25 - 34 tuổi
Có 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
Sử dụng tốt tin học văn phòng: Excel, Google Sheet, …
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 11-13 triệu + phụ cấp ăn trưa + tăng ca (nếu có)
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.
Chế độ đãi ngộ: phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ,..
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 29 ngõ 151b Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

