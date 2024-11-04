Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

1. Kế toán:

- Thực hiện công việc trong phòng kế toán như lập, theo dõi và kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán như giao dịch ngân hàng, tiền mặt, chuyển khoản, phải thu và phải trả,... và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán.

- Lưu trữ chứng từ đầy đủ theo quy định của công ty và yêu cầu về thuế.

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm và phân tích sai lệch khi được yêu cầu.

- Hỗ trợ xem xét và thực hiện các chính sách và quy trình kế toán của công ty.

- Liên lạc với các ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, v.v. về các vấn đề liên quan đến kế toán.

2. Thuế:

- Đảm bảo kê khai và quyết toán thuế (VAT, FCT, PIT, CIT, v.v.) kịp thời và chính xác.

- Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán thuế được nhận đúng hạn.

- Hỗ trợ Kế toán trưởng làm việc với cơ quan thuế.

3. Kiểm toán:

- Làm việc với các kiểm toán viên hàng năm để lập báo cáo tài chính và báo cáo TP.

4. Các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý giao.

- Tuổi: 25 - 30

- Cử nhân Kế toán, Tài chính, Kinh tế

- Tiếng Anh: Trung cấp trở lên

- Có ít nhất 3 năm làm việc trong phòng kế toán

- Có kiến thức cơ bản về các quy định, luật liên quan đến kế toán, thuế tại Việt Nam

- Có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là tòa nhà văn phòng cho thuê

- Có kinh nghiệm kiểm toán, thanh tra thuế, hoàn thuế GTGT

- Có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản (hoặc công ty quốc tế)

- Kỹ năng tin học: Word, Excel, PowerPoint, Phần mềm kế toán

- Kỹ năng xử lý, phân tích số liệu chính xác

- Thưởng tháng 13

- Thưởng biến động

- Nghỉ phép năm

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Khám sức khỏe định kỳ

- Xét duyệt lương

- Sử dụng miễn phí, chiết khấu các dịch vụ trong hệ thống (bể bơi, nhà hàng, quầy bar...)

