Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Kế toán:
- Thực hiện công việc trong phòng kế toán như lập, theo dõi và kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán như giao dịch ngân hàng, tiền mặt, chuyển khoản, phải thu và phải trả,... và nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán.
- Lưu trữ chứng từ đầy đủ theo quy định của công ty và yêu cầu về thuế.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm và phân tích sai lệch khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ xem xét và thực hiện các chính sách và quy trình kế toán của công ty.
- Liên lạc với các ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, v.v. về các vấn đề liên quan đến kế toán.
2. Thuế:
- Đảm bảo kê khai và quyết toán thuế (VAT, FCT, PIT, CIT, v.v.) kịp thời và chính xác.
- Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán thuế được nhận đúng hạn.
- Hỗ trợ Kế toán trưởng làm việc với cơ quan thuế.
3. Kiểm toán:
- Làm việc với các kiểm toán viên hàng năm để lập báo cáo tài chính và báo cáo TP.
4. Các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 25 - 30
- Cử nhân Kế toán, Tài chính, Kinh tế
- Tiếng Anh: Trung cấp trở lên
- Có ít nhất 3 năm làm việc trong phòng kế toán
- Có kiến thức cơ bản về các quy định, luật liên quan đến kế toán, thuế tại Việt Nam
- Có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là tòa nhà văn phòng cho thuê
- Có kinh nghiệm kiểm toán, thanh tra thuế, hoàn thuế GTGT
- Có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật
- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản (hoặc công ty quốc tế)
- Kỹ năng tin học: Word, Excel, PowerPoint, Phần mềm kế toán
- Kỹ năng xử lý, phân tích số liệu chính xác

Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13
- Thưởng biến động
- Nghỉ phép năm
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Khám sức khỏe định kỳ
- Xét duyệt lương
- Sử dụng miễn phí, chiết khấu các dịch vụ trong hệ thống (bể bơi, nhà hàng, quầy bar...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

