Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tập hợp hóa đơn chứng từ/ kiểm tra đối chiếu/ hạch toán chi phí đầu vào hàng tháng, hàng quý.

Xuất hóa đơn cho khách hàng khi BPKD yêu cầu và xuất hóa đơn theo lượng khách chuyển khoản

Lập kế hoạch, dự toán thuế GTGT/ TNDN

Lập tờ khai thuế GTGT-TNCN-TNDN-Tài chính hàng năm...

Giao dịch và giải trình với cơ quan Thuế khi có nghiệp vụ phát sinh

Nhập liệu chứng từ nhập khẩu hàng hóa đầu vào (hàng hóa / chi phí/ phân bổ …) chênh lệch tỷ giá

Nhập liệu báo nợ, báo có ngân hàng khi phát sinh, theo dõi các khế ước vay ngân hàng

Giao dịch với ngân hàng khi có nghiệp vụ phát sinh

Lấy sổ phụ; kiểm tra và lưu trữ hồ sơ ngân hàng (sổ phụ, bảo lãnh, tín dụng …..)

Theo dõi công nợ khách lẻ, sỉ, CTV, Dự án … -> Xác nhận thanh toán qua email, tin nhắn cho NV

Kiểm tra và kết hợp AD làm bảng hoa hồng hàng tháng

Theo dõi, kết hợp kế toán kho, kế toán bán hàng hạch toán nghiệp vụ

Lập bảng cân đối tài khoản, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất 2 miền

Cung cấp các số liệu, báo cáo quản trị khi được yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và các chuyên ngành có liên quan;

Thành thạo tin học văn phòng, Excel, Word, phần mềm kế toán (Ưu tiên Fast)

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Cẩn trọng, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty Xuất Nhập Khẩu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h30-17h30 từ T2 - Thứ T7. Nghỉ trưa 1.5 tiếng

Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.

Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 sao

Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc

Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.

Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...

Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

