Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

- Hà Nội: 122 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Tập hợp hóa đơn chứng từ/ kiểm tra đối chiếu/ hạch toán chi phí đầu vào hàng tháng, hàng quý.
Xuất hóa đơn cho khách hàng khi BPKD yêu cầu và xuất hóa đơn theo lượng khách chuyển khoản
Lập kế hoạch, dự toán thuế GTGT/ TNDN
Lập tờ khai thuế GTGT-TNCN-TNDN-Tài chính hàng năm...
Giao dịch và giải trình với cơ quan Thuế khi có nghiệp vụ phát sinh
Nhập liệu chứng từ nhập khẩu hàng hóa đầu vào (hàng hóa / chi phí/ phân bổ …) chênh lệch tỷ giá
Nhập liệu báo nợ, báo có ngân hàng khi phát sinh, theo dõi các khế ước vay ngân hàng
Giao dịch với ngân hàng khi có nghiệp vụ phát sinh
Lấy sổ phụ; kiểm tra và lưu trữ hồ sơ ngân hàng (sổ phụ, bảo lãnh, tín dụng …..)
Theo dõi công nợ khách lẻ, sỉ, CTV, Dự án … -> Xác nhận thanh toán qua email, tin nhắn cho NV
Kiểm tra và kết hợp AD làm bảng hoa hồng hàng tháng
Theo dõi, kết hợp kế toán kho, kế toán bán hàng hạch toán nghiệp vụ
Lập bảng cân đối tài khoản, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất 2 miền
Cung cấp các số liệu, báo cáo quản trị khi được yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, Excel, Word, phần mềm kế toán (Ưu tiên Fast)
Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc
Cẩn trọng, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty Xuất Nhập Khẩu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 sao
Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó
