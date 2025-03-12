Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Leadvisor, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến bán hàng, công nợ phải thu (AR) và công nợ phải trả (AP).

Theo dõi dòng tiền, lập báo cáo tài chính định kỳ (bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, danh sách chi tiết).

Kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ thuế và tính lương.

Phối hợp với kiểm toán viên và các bên liên quan để đảm bảo hoạt động kế toán tuân thủ quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Thái (nghe, nói, đọc, viết) và giao tiếp Tiếng Anh

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng điện gia dụng hoặc FMCG.

Hiểu biết về kế toán, thuế và quản lý quỹ

Hiểu biết về tuân thủ thuế tại Thái Lan

Phép năm 12 ngày/ năm;

Chương trình du lịch và các hoạt động chung theo quy định hàng năm

BHXH – BHYT - BHTN theo quy định;

Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Các chính sách khác theo quy định của công ty

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 12h00, 13h30 – 17h00). Sáng Thứ 7 cách tuần: 8h30 – 12h00)

