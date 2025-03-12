Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Casper Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Leadvisor, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến bán hàng, công nợ phải thu (AR) và công nợ phải trả (AP).
Theo dõi dòng tiền, lập báo cáo tài chính định kỳ (bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, danh sách chi tiết).
Kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ thuế và tính lương.
Phối hợp với kiểm toán viên và các bên liên quan để đảm bảo hoạt động kế toán tuân thủ quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo tiếng Thái (nghe, nói, đọc, viết) và giao tiếp Tiếng Anh
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng điện gia dụng hoặc FMCG.
Hiểu biết về kế toán, thuế và quản lý quỹ
Hiểu biết về tuân thủ thuế tại Thái Lan
Thành thạo tiếng Thái (nghe, nói, đọc, viết) và giao tiếp Tiếng Anh
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng điện gia dụng hoặc FMCG.
Hiểu biết về kế toán, thuế và quản lý quỹ
Hiểu biết về tuân thủ thuế tại Thái Lan
Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phép năm 12 ngày/ năm;
Chương trình du lịch và các hoạt động chung theo quy định hàng năm
BHXH – BHYT - BHTN theo quy định;
Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Các chính sách khác theo quy định của công ty
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 12h00, 13h30 – 17h00). Sáng Thứ 7 cách tuần: 8h30 – 12h00)
Chương trình du lịch và các hoạt động chung theo quy định hàng năm
BHXH – BHYT - BHTN theo quy định;
Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Các chính sách khác theo quy định của công ty
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 12h00, 13h30 – 17h00). Sáng Thứ 7 cách tuần: 8h30 – 12h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI