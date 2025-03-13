Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Behe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra rà soát đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp đảm bảo số liệu từ phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán .

Rà soát kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ bán hàng phát sinh.

Theo dõi công nợ bán ra công ty, quản lý báo cáo công nợ bán ra công ty.

Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu, phải thu khó đòi.

Thu thập, xử lý kiểm tra tính hợp lý hợp lệ pháp lý của Hóa đơn đầu vào, cân đối xử lý, sắp xếp hóa đơn đầu ra theo kế hoạch.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính thuế theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết nếu có.. Xử lý các công việc khác liên quan tới thuế khi có yêu cầu.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, từ 25-35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, phần mềm kế toán..).

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: Lương cứng 10-13 tr ( Thỏa thuận theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở; Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động; và chế độ phúc lợi của Công ty: Teambulding; du lịch, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13…

Cách Thức Ứng Tuyển

