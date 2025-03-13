Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 - T4 Ngoại Giao Đoàn, Hoàng Minh Thảo, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập và lưu các chứng từ kế toán

Kiểm soát theo dõi chi phí phát sinh hằng ngày của công ty

Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra làm tờ khai thuế GTGT

Lập tờ khai TNCN và giải quyết các công việc liên quan đến thuế

Phối hợp với kế toán trưởng kiểm tra tính chính xác, trung thực của hệ thống sổ sách và các báo cáo chi tiết

Thiết lập duy trì hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu quản lý và luật kế toán hiện hành

Kiểm soát công nợ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan

Lập các kế hoạch tài chính, giao dịch trực tiếp với ngân hàng cho các vấn đề vay vốn, bảo lãnh...

Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên giao phó

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên làm việc trong công ty về Thương mại.

Chịu được áp lực công việc

Am hiểu các văn bản pháp lý của Nhà nước về kế toán, thuế

Thành thạo vi tính (Word/Excel/Powerpoint/Access database/các phần mềm kế toán ( MISA, FAST, WEEKEND...).

Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 ( 8:00 đến 11:30 - 13:00 đến 17:00 )

Tham gia BHXH, BHYT

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina

