Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
- Hà Nội: N01
- T4 Ngoại Giao Đoàn, Hoàng Minh Thảo, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lập và lưu các chứng từ kế toán
Kiểm soát theo dõi chi phí phát sinh hằng ngày của công ty
Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra làm tờ khai thuế GTGT
Lập tờ khai TNCN và giải quyết các công việc liên quan đến thuế
Phối hợp với kế toán trưởng kiểm tra tính chính xác, trung thực của hệ thống sổ sách và các báo cáo chi tiết
Thiết lập duy trì hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu quản lý và luật kế toán hiện hành
Kiểm soát công nợ, hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp trong và ngoài nước.
Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan
Lập các kế hoạch tài chính, giao dịch trực tiếp với ngân hàng cho các vấn đề vay vốn, bảo lãnh...
Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên giao phó
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên làm việc trong công ty về Thương mại.
Chịu được áp lực công việc
Am hiểu các văn bản pháp lý của Nhà nước về kế toán, thuế
Thành thạo vi tính (Word/Excel/Powerpoint/Access database/các phần mềm kế toán ( MISA, FAST, WEEKEND...).
Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 ( 8:00 đến 11:30 - 13:00 đến 17:00 )
Tham gia BHXH, BHYT
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
