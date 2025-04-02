Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Lập và kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Tính và thanh toán lương, BH, làm hợp đồng LĐ cho nhân viên
Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, chế độ chính sách.
Kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh
Tổng hợp cân đối thuế GTGT đầu ra đầu vào theo từng tháng, quý.
Lên kế hoạch, lập và hoàn thiện các số liệu báo cáo thuế: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN.
Làm báo cáo giám sát hàng quý
Giao dịch với cơ quan thuế, BHXH, NH.
Quản lý chứng từ, hồ sơ, in sổ sách đúng quy định.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các BC trước các cơ quan ban ngành liên quan và BGĐ công ty.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực Kế toán tổng hợp, kế toán thuế cho các doanh nghiệp FDI.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ hành nghề Kế toán.
Thành thạo các phần mềm kế toán
Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Upto 18.000.000 vnd
Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h00 đến 17h30 hoặc 8h30 đến 18h (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
Chế độ thời gian làm việc linh hoạt, tăng ngày nghỉ phép.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm, thưởng Tết, thưởng dự án... và các khoản thưởng khác.
Đánh giá tăng lương hàng năm, mức tăng lên đến 30% lương/lần.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa B, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

