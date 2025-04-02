Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kế toán tổng hợp

Lập và kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Tính và thanh toán lương, BH, làm hợp đồng LĐ cho nhân viên

Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, chế độ chính sách.

Kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh

Tổng hợp cân đối thuế GTGT đầu ra đầu vào theo từng tháng, quý.

Lên kế hoạch, lập và hoàn thiện các số liệu báo cáo thuế: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN.

Làm báo cáo giám sát hàng quý

Giao dịch với cơ quan thuế, BHXH, NH.

Quản lý chứng từ, hồ sơ, in sổ sách đúng quy định.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các BC trước các cơ quan ban ngành liên quan và BGĐ công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực Kế toán tổng hợp, kế toán thuế cho các doanh nghiệp FDI.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ hành nghề Kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán

Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Được Hưởng Những Gì

Lương: Upto 18.000.000 vnd

Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h00 đến 17h30 hoặc 8h30 đến 18h (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).

Chế độ thời gian làm việc linh hoạt, tăng ngày nghỉ phép.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm, thưởng Tết, thưởng dự án... và các khoản thưởng khác.

Đánh giá tăng lương hàng năm, mức tăng lên đến 30% lương/lần.

Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...

Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.

