Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và xử lý chứng từ kế toán về doanh thu, khoản phải thu, chi phí, khoản phải trả
Hạch toán sổ sách kế toán đảm bảo tuân thủ quy định luật thuế, kế toán hiện hành
Sắp xếp, hoàn thiện, lưu trữ chứng từ đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Công ty
Kiểm soát và đối chiếu số liệu hạch toán kế toán
Thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo nội bộ tháng, quý và các báo cáo theo yêu cầu
Quản lý, kê khai và báo cáo thuế theo quy định
Tham gia đề xuất cải tiến quy trình kế toán nâng cao hiệu quả công việc
Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Am hiểu về luật kế toán, các quy định thuế trong ngành công nghệ
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, kỹ năng excel tốt
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc …….

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.
Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Review lương hàng năm
Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,…
Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,…
Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

