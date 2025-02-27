Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và xử lý chứng từ kế toán về doanh thu, khoản phải thu, chi phí, khoản phải trả

Hạch toán sổ sách kế toán đảm bảo tuân thủ quy định luật thuế, kế toán hiện hành

Sắp xếp, hoàn thiện, lưu trữ chứng từ đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Công ty

Kiểm soát và đối chiếu số liệu hạch toán kế toán

Thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo nội bộ tháng, quý và các báo cáo theo yêu cầu

Quản lý, kê khai và báo cáo thuế theo quy định

Tham gia đề xuất cải tiến quy trình kế toán nâng cao hiệu quả công việc

Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Am hiểu về luật kế toán, các quy định thuế trong ngành công nghệ

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, kỹ năng excel tốt

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc …….

Quyền Lợi Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

QUYỀN LỢI

Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Review lương hàng năm

Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,…

Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,…

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,…

Cách Thức Ứng Tuyển

