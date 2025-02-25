Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 87 - 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đối chiếu, cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm Amis.

Theo dõi công nợ và xử lý công nợ cho công ty và báo cáo.

Xuất hóa đơn, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn đầu ra, đầu vào.

Lập kế hoạch thu-chi hàng tháng, kiểm soát doanh thu và chi phí.

Lập báo cáo kế toán – tài chính theo từng tháng, quý, năm theo quy định của công ty.

Báo cáo Thuế, BCTC, Quyết toán TNCN, TNDN theo kỳ thuế quy định. Làm việc và giải trình xử lý hồ sơ với cơ quan Thuế.

Thống kê, tổng hợp, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ khi cần tới cấp Giám đốc hoặc kế toán trưởng

Kinh nghiệm kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán phục vụ kinh doanh tại Công ty

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Liên hệ và làm việc với các cơ quan, đối tác bên ngoài trong lĩnh vực liên quan tới công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính, kiểm toán

Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo máy tính và các phần mềm công cụ kế toán

Kỹ năng tổng hợp, xử lý số liệu và báo cáo

Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc

Thường xuyên cập nhật Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các bộ luật liên quan

Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm, có khả năng xử lý xung đột , giải quyết vấn đề

Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt

Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (15-18tr)

Thưởng theo năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP

