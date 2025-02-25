Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP
- Hồ Chí Minh:
- 87
- 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đối chiếu, cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm Amis.
Theo dõi công nợ và xử lý công nợ cho công ty và báo cáo.
Xuất hóa đơn, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn đầu ra, đầu vào.
Lập kế hoạch thu-chi hàng tháng, kiểm soát doanh thu và chi phí.
Lập báo cáo kế toán – tài chính theo từng tháng, quý, năm theo quy định của công ty.
Báo cáo Thuế, BCTC, Quyết toán TNCN, TNDN theo kỳ thuế quy định. Làm việc và giải trình xử lý hồ sơ với cơ quan Thuế.
Thống kê, tổng hợp, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ khi cần tới cấp Giám đốc hoặc kế toán trưởng
Kinh nghiệm kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán phục vụ kinh doanh tại Công ty
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Liên hệ và làm việc với các cơ quan, đối tác bên ngoài trong lĩnh vực liên quan tới công việc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo máy tính và các phần mềm công cụ kế toán
Kỹ năng tổng hợp, xử lý số liệu và báo cáo
Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc
Thường xuyên cập nhật Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các bộ luật liên quan
Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm, có khả năng xử lý xung đột , giải quyết vấn đề
Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt
Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo năng lực
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Khám sức khỏe định kì hàng năm.
Teambuilding hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
