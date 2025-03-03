Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 109 Đường A4, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý các nghiệp vụ phát sinh theo đúng luật thuế và luật kế toán và quản lý các hoạt động của bộ phận kế toán.
- Kiểm tra tất cả các bút toán nghiệp vụ trên sổ kế toán, định khoản và điều chỉnh nếu có sai sót.
- Thực hiện nộp tờ khai thuế định kỳ.
- Tham mưu cho ban lãnh đạo, đồng thời chịu trách nhiệm cho hệ thống tài chính của doanh nghiệp.
- Kiểm soát tài khoản, lập báo cáo tài chính và đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán.
- Kê khai, quyết toán các loại thuế liên quan đến hoạt động của công ty: thuế GTGT, TNCN, TNDN.
- Thực hiện và kiểm soát các khoản thanh toán theo lịch thanh toán của cấp trên
- Quản lý việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học, hợp lý.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước: Thuế, Ngân hàng,… về các vấn đề liên quan…
- Phối hợp với bộ phận XNK thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định.
- Tham gia phân tích và dự báo
- Làm việc với các phòng ban liên quan để thực hiện chỉ thị của cấp trên hoặc chính sách của công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc các ngành kinh tế có liên quan.
- Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có khả năng làm việc độc lập, năng động và khả năng giao tiếp tốt.
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
- Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo
- Trung thực , nhanh nhẹn, chuyên cần.
- Giao tiếp tốt , có khả năng quản lý
- Bắt buộc có đính kèm hình của ứng viên trong CV
- Ưu tiên nữ.

Tại Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước.
- Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, khuyết khích phát triển năng lực cá nhân.
- Các chế độ phúc lợi khác.
- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mỹ Thuật Dương Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 109 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

