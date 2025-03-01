Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tải và lưu sao kê của ngân hàng và các tài khoản vay. Ghi nhận các khoản chi và thu bằng ngân hàng
Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu liên quan đến tất cả các bếp của công ty
Kiểm tra lại công nợ Khách hàng, công nợ nhà cung cấp, hàng tuần gởi BC công nợ khách hàng, nhà cung cấp cho KTT
Update thông tư, nghị định thuế hàng tháng vào server. Kiểm tra, tạo lập, lưu trữ quản lý hồ sơ liên quan đến thuế
Hàng ngày kiểm tra hoá đơn từ web của cơ quan thuế xem có kết nối hếtvới meinvoice chưa, tra cứu hoá đơn úp vào meinvoice
Kiểm tra, hạch toán lương, bảo hiểm, quản lý công nợ bảo hiểm (Ghi nhận lương chi tiết cho từng bếp, check hồ sơ liên quan đến người lao động từ nhân sự xem đầy đủ chưa)
Kiểm tra tính hợp lý của toàn bộ chứng từ kế toán, tiến hành kiểm tra, sắp xếp chứng từ phòng KT theo danh mục, theo trình tự thời gian và theo hướng dẫn của KTT
Kiểm tra, hạch toán, Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS và theo file excel
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, lên lịch thanh toán
Cung cấp các chứng từ, bảng biểu khi cơ quan thuế cần
Đi lên cơ quan thuế, làm việc với thuế khi có yêu cầu từ KTT
Hỗ trợ KTT: làm việc với dinh dưỡng về định mức từng món ăn, tính giá thành, quản lý nguyên vật liệu, hàng hoá, hàng tồn kho
Công việc phát sinh khác theo yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tột nghiệp chuyên ngành kế toán từ cao đẳng trở lên
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là excel
Biết sử dụng phần mềm Misa là lợi thế
Cẩn thận, chịu khó, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA

CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

