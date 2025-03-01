Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BLUESTAR ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tải và lưu sao kê của ngân hàng và các tài khoản vay. Ghi nhận các khoản chi và thu bằng ngân hàng

Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu liên quan đến tất cả các bếp của công ty

Kiểm tra lại công nợ Khách hàng, công nợ nhà cung cấp, hàng tuần gởi BC công nợ khách hàng, nhà cung cấp cho KTT

Update thông tư, nghị định thuế hàng tháng vào server. Kiểm tra, tạo lập, lưu trữ quản lý hồ sơ liên quan đến thuế

Hàng ngày kiểm tra hoá đơn từ web của cơ quan thuế xem có kết nối hếtvới meinvoice chưa, tra cứu hoá đơn úp vào meinvoice

Kiểm tra, hạch toán lương, bảo hiểm, quản lý công nợ bảo hiểm (Ghi nhận lương chi tiết cho từng bếp, check hồ sơ liên quan đến người lao động từ nhân sự xem đầy đủ chưa)

Kiểm tra tính hợp lý của toàn bộ chứng từ kế toán, tiến hành kiểm tra, sắp xếp chứng từ phòng KT theo danh mục, theo trình tự thời gian và theo hướng dẫn của KTT

Kiểm tra, hạch toán, Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS và theo file excel

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, lên lịch thanh toán

Cung cấp các chứng từ, bảng biểu khi cơ quan thuế cần

Đi lên cơ quan thuế, làm việc với thuế khi có yêu cầu từ KTT

Hỗ trợ KTT: làm việc với dinh dưỡng về định mức từng món ăn, tính giá thành, quản lý nguyên vật liệu, hàng hoá, hàng tồn kho

Công việc phát sinh khác theo yêu cầu của KTT