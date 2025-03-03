Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Giang Nam Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cổng E Cảng Cát Lái, đường 57CL, Phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

• Kiểm tra tính đúng đắn của hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra.

• Kê khai báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng, các loại phí phát sinh, chuyển nhượng vốn.

• Lên báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN, báo cáo thống kê, báo cáo tình hình sử dụng lao động.

• Hỗ trợ KTT làm phương án giải ngân dòng tiền, vay tài chính, chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho ngân hàng. • Thực hiện các giao dịch liên quan đến thu chi tiền SEC, UNC, GNT với ngân hàng.

• Làm các công văn giải trình thuế.

• Làm bảng lương thuế cho toàn công ty.

• Hạch toán toàn bộ sổ sách kế toán trên phần mềm MISA.

• Phối hợp với KTT lên phương án cấn đối chi phí cuối năm, các phương án tối ưu chi phí.

• Lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.

• Hỗ trợ quá trình kiểm toán và quyết toán thuế tại công ty.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng theo hệ Cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm kế toán từ 3 năm, nắm rõ được các nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp và hiểu sâu về các chế độ của kế toán

- Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Sử dụng thành thạo máy tính đặc biệt là Excel và các phần mềm kế toán thông dụng.

- Mức lương có thể thỏa thuận theo năng lực của từng cá nhân.

- Được hưởng các chế động theo Luật lao động quy định và quy chế của Công ty

- Lương tháng 13, có thể thêm tháng nếu hoạt động của công ty tốt trong năm

- Thưởng lễ lớn, du lịch, hiếu, hỉ theo thỏa ước lao động tập thể.

- Môi trường làm việc thân thiện và năng động, tạo được nhiều cơ hội cho bạn phát triển và thăng tiến trong công việc.

