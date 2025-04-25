Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Mức lương
450 - 600 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà N07

- B2, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 450 - 600 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán: Theo dõi, kiểm tra phát hành hoá đơn bán hàng và nhập hóa đơn chứng từ vào phần mềm kế toán MISA. Theo dõi các hợp đồng, theo dõi công nợ, làm và nộp các loại báo cáo thuế theo quy định hiện hành của Bộ tài chính/Cục Thống kê,….
- Giao dịch ngân hàng: Theo dõi và làm các loại bảo lãnh, chuyển tiền trong nước và quốc tế, làm thủ tục vay vốn ,…. chủ yếu làm bên MB và Techcombank đều làm online (ngân hàng điện tử)
- Làm các công việc liên quan đến Bảo hiểm, chế độ chính sách cho nhân viên theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội,...
- Lưu trữ chứng từ, dữ liệu kế toán theo quy định hiện hành.
- Một số yêu cầu khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 450 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Giới tính: Nữ
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan đến Kế toán,..
- Nắm vững chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán và các văn bản nhà nước về thuế hiện hành;
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong Công ty xuất nhập khẩu, có kinh nghiệm từ 1-3 năm và có thể đi làm ngày sau 1-2 tuần phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: VP giao dịch: Tầng 3, Toà nhà N07-B2, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

