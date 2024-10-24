Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Linh Đàm, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Công tác chuyên môn:

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán: Quản lý, kiểm tra và đảm bảo các mẫu tài liệu, giấy tờ ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Định kì tổ chức/kiểm tra hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

Quản lý, đào tạo kế toán viên:

Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự kế toán.

Quản lý/hoạch định hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp:

Kiểm soát các tài khoản của Công ty, cân đối khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, nghiệp vụ thu - chi đảm bảo hợp lý - hợp lệ. Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. Xác định các nguồn dự trữ tài chính, quỹ dự phòng nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đưa ra chính sách về các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

Hoạch định/chỉ đạo về báo cáo quản trị kế toán với cơ quan ban ngành:

Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế toán, thuế, bảo hiểm và các quy định có liên quan.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Misa hoặc Fast.

- Năng lực lãnh đạo và phát triển con người

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15tr-17tr/tháng. • Thời gian thử việc: 01 tháng • Được hỗ trợ phần ăn trưa tại Công ty • Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. • Được Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 và xét nâng lương hàng năm theo quy định của Công ty • Được tham gia team building, du dịch dã ngoại hằng năm • Có chế độ đãi ngộ cao với nhân viên gắn bó lâu năm

• Thưởng lương tháng 14, 15 theo kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

