Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Sông Đà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, quản lý, nắm tình hình công nợ

- Làm sổ kế toán

- Hồ sơ thanh toán nội địa, quốc tế

- Kiểm soát chi phí, xuất hóa đơn VAT

- Báo cáo kết quả công việc

- Chấm công/tính lương/hoa hồng/doanh thu/thuế TNCN/BHXH các loại (Quy mô nhân sự: 10 người)

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: TCCN trở lên ngành các ngành kế toán/kiểm toán/tài chính

Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Logistics

Biết BCTC/Thuế các loại; sử dụng các phần mềm liên quan là lợi thế

Thạo Tin học văn phòng

Nắm vững luật lao động/BHXH và biết chấm công/tính lương/BHXH/Thuế TNCN

Tại CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 9.000.000đ - 12.000.000đ tùy năng lực và kinh nghiệm

BHXH, phép năm, review lương định kì đầy đủ

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h30 - 16h30, nghỉ trưa 60p)

Thử việc 2 tháng, lương thử việc = 85% lương chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.