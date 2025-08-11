Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5 Sông Đà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, quản lý, nắm tình hình công nợ
- Làm sổ kế toán
- Hồ sơ thanh toán nội địa, quốc tế
- Kiểm soát chi phí, xuất hóa đơn VAT
- Báo cáo kết quả công việc
- Chấm công/tính lương/hoa hồng/doanh thu/thuế TNCN/BHXH các loại (Quy mô nhân sự: 10 người)
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: TCCN trở lên ngành các ngành kế toán/kiểm toán/tài chính
Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Logistics
Biết BCTC/Thuế các loại; sử dụng các phần mềm liên quan là lợi thế
Thạo Tin học văn phòng
Nắm vững luật lao động/BHXH và biết chấm công/tính lương/BHXH/Thuế TNCN
Tại CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng khởi điểm: 9.000.000đ - 12.000.000đ tùy năng lực và kinh nghiệm
BHXH, phép năm, review lương định kì đầy đủ
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h30 - 16h30, nghỉ trưa 60p)
Thử việc 2 tháng, lương thử việc = 85% lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIRSTHUB LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
