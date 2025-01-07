Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 136 Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 4 : Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp .Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán

-Trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ,Có 3-5 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng hoặc trưởng nhóm kiểm toán

Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2 Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

1. Thu nhập : Thỏa thuận

2. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty

3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân

4. Tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật, sự kiện....

5. Được đào tạo từ những chuyên gia nâng cao khả năng phát triển

6. Các chế độ phúc lợi về bảo hiểm XH, Bảo hiểm Y tế theo quy định pháp luật

7. Ứng viên: Nam/ nữ: Từ 40 tuổi - 45 tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2

