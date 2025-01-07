Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 136 Sài Đồng
- Long Biên
- Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ 4 : Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp .Đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán
-Trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ,Có 3-5 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng hoặc trưởng nhóm kiểm toán
-Trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ,Có 3-5 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng hoặc trưởng nhóm kiểm toán
Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2 Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI:
1. Thu nhập : Thỏa thuận
2. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty
3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân
4. Tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật, sự kiện....
5. Được đào tạo từ những chuyên gia nâng cao khả năng phát triển
6. Các chế độ phúc lợi về bảo hiểm XH, Bảo hiểm Y tế theo quy định pháp luật
7. Ứng viên: Nam/ nữ: Từ 40 tuổi - 45 tuổi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
