Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN LAPINTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LAPINTA
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAPINTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hướng dẫn, theo dõi & kiểm soát các hoạt động tài chính, kế toán của Công ty;
- Kiểm tra, ký duyệt, quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ kinh doanh của Công ty;
- Lập & trình bày báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo tuần, báo cáo tháng khác theo biểu mẫu được Công ty, cơ quan chức năng quy định;
- Xây dựng, hướng dẫn các thủ tục, quy trình hoạt động kế toán đảm bảo phù hợp với quy định Công ty & pháp luật có liên quan;
- Tham gia, phối hợp với Ban giám đốc, phòng ban liên quan trong việc kiểm soát hoạt động tài chính, xây dựng ngân sách năm & chiến lược kinh doanh;
- Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc xây dựng, hướng dẫn & cải thiện các quy trình, thủ tục chung nhằm mang lại hiệu quả chung về mặt chi phí, quản lý rủi ro cho Công ty;
- Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc tổ chức cung cấp các báo cáo, chứng từ & giải trình số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng & các cơ quan hữu quan khi có phát sinh;
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tài chính – kế toán;
- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên, trong đó tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm cho công ty trong lĩnh vực đầu tư hoặc xây dựng.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng;
- Am hiểu chuẩn mực về pháp luật thuế, pháp luật doanh nghiệp, các chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán & thuế. Vận dụng chính sách linh hoạt trong quản trị & điều hành kế toán;
- Kỹ năng tổ chức công việc & giải quyết vấn đề; kỹ năm lập kế hoạch, báo cáo & phân tích tốt;
- Thành thạo các phần mềm kế toán Misa và Fast.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAPINTA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm của ứng viên;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Nghỉ phép năm theo quy định pháp luật;
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAPINTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LAPINTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà the golden palm, số 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

