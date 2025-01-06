Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Thiết lập, điều hành quản trị và kiểm soát hoạt động kế toán của công ty.
- Lập BCTC, các báo cáo khác theo quy định của Nhà nước và các báo cáo khác theo nội bộ yêu cầu.
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán của công ty, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
- Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách về thuế; tham mưu cho ban lãnh đạo về chính sách tài chính, kế toán, thuế; hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ, đúng chuẩn mực kế toán và đúng quy định pháp luật.
- Đào tạo và phát triển/quản trị nhân sự bộ phận kế toán.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán tại các trường khối Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.
- >= 5 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng tại các công ty nước ngoài, công ty về phần mềm, CNTT chuyên về Dự án, công ty Tích hợp.... Hoặc đã có kinh nghiệm làm kiểm toán các công ty tương tự.
- Có kiến thức chuyên sâu về các chính sách của Pháp luật về Thuế, tài chính.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, MS Word, MS Excel ....
- Nghiệp vụ: nắm được cách hạch toán tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, và các chính sách chế độ khác hiện hành.
- Kỹ năng quản lý, điều hành công việc tốt.
- Kỹ năng văn phòng: Sử dụng Excel thành thạo, đặc biệt là sử dụng các tiện ích và hàm của excel.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: điềm đạm, kiên quyết và biết cách thuyết phục đối phương.
- Kỹ năng cá nhân: sáng tạo trong công việc, chọn được con đường đi ngắn nhất, hiệu quả nhất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Đội ngũ lãnh đạo, quản lý đầy tài năng và nhiệt huyết, luôn trọng dụng nhân tài, coi anh em trong công ty là Cộng sự;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia am hiểu và giàu kinh nghiệm;
- Có cơ hội làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài lớn, các công ty đa quốc gia;
- Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5, ,.. theo tình hình kinh doanh của công ty;
- Môi trường trẻ trung, năng động: Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, MasterChef dịp 08/03, 20/10, hoạt động thể thao hấp dẫn chiều thứ 5 hàng tuần, (CLB Bóng đá, CLB Bóng sọt nữ)... và một số hoạt động khác nữa;
- Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Luật lao động và công ty;
- Được thoả sức sáng tạo và triển khai các ý tưởng mới;
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo nâng cao chuyên môn trong nước và nước ngoài;
- Được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc;
- Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất,.. theo thành tích công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

