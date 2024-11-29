Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 10 Triệu

Mức lương 30 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Giang Điền, An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 10 Triệu

· Kiểm tra, đối chiếu sổ sách, lập báo cáo thuế hàng quý, đảm bảo số liệu chính xác

· Quản lý thu nhập và chỉ tiêu, hóa đơn, biên lai, hợp động và các tài liệu khác, kế toán và sổ sách kế toán

· Tiến hành kiểm tra rà soát kết quả hạch toán, sổ sách và báo cáo của các năm trước

· Thực hiện và phân tích báo cáo tài chính, kiểm soát chi phí

· Thực hiện tính giá thành

· Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo, quyết toán thuế, giải trình số liệu khi có thanh tra

Với Mức Lương 30 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

§ Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan kế toán

§ Có từ 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực kế toán (trong đó từ 3 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng)

§ Tiếng Trung 4 kỹ năng (không bắt buộc chứng chỉ)

§ Có kinh nghiệm quản lý nhân viên

§ Tin học văn phòng

Sử dụng được các phần mềm kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 30-35tr

- Trợ cấp nhà ở, cơm trưa, thường chuyên cần,...

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định.

- Xét tăng lương mỗi năm 1 lần

- Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.