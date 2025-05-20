Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng A - 17A18, Lô A - 17 - CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Phụ trách các công việc của phòng kế toán.

Am hiểu luật kế toán, luật quản lý thuế, biết tính giá thành.

Lập BCTC, báo cáo thuế định kỳ.

Đảm bảo hệ thống kế toán vận hành hiệu quả

Tuân thủ quy định pháp luật và cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời cho Ban Giám đốc trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Địa điểm làm việc: Nhà xưởng A-17A18, Lô A-17-CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Khu nhà xưởng BW,gần NOXH BECAMEX Bàu Bàng, cuối đường NX6, công ty bên phải)

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

Nữ (Dưới 40 tuổi)

Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, đánh máy)

Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất tối thiểu 3 năm.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35 - 40 Triệu (Thỏa thuận)

Xét tăng lương định kỳ

Thưởng hiệu suất công việc

Lương thưởng tháng 13

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)

