Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)
- Bình Dương: Nhà xưởng A
- 17A18, Lô A
- 17
- CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
Phụ trách các công việc của phòng kế toán.
Am hiểu luật kế toán, luật quản lý thuế, biết tính giá thành.
Lập BCTC, báo cáo thuế định kỳ.
Đảm bảo hệ thống kế toán vận hành hiệu quả
Tuân thủ quy định pháp luật và cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời cho Ban Giám đốc trong công tác quản trị doanh nghiệp.
Địa điểm làm việc: Nhà xưởng A-17A18, Lô A-17-CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Khu nhà xưởng BW,gần NOXH BECAMEX Bàu Bàng, cuối đường NX6, công ty bên phải)
Địa điểm làm việc:
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ (Dưới 40 tuổi)
Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, đánh máy)
Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất tối thiểu 3 năm.
tối thiểu 3 năm.
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương định kỳ
Thưởng hiệu suất công việc
Lương thưởng tháng 13
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI