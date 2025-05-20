Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà xưởng A

- 17A18, Lô A

- 17

- CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Phụ trách các công việc của phòng kế toán.
Am hiểu luật kế toán, luật quản lý thuế, biết tính giá thành.
Lập BCTC, báo cáo thuế định kỳ.
Đảm bảo hệ thống kế toán vận hành hiệu quả
Tuân thủ quy định pháp luật và cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời cho Ban Giám đốc trong công tác quản trị doanh nghiệp.
Địa điểm làm việc: Nhà xưởng A-17A18, Lô A-17-CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Khu nhà xưởng BW,gần NOXH BECAMEX Bàu Bàng, cuối đường NX6, công ty bên phải)
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
Nữ (Dưới 40 tuổi)
Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, đánh máy)
Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp tại các công ty sản xuất tối thiểu 3 năm.
tối thiểu 3 năm.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35 - 40 Triệu (Thỏa thuận)
Xét tăng lương định kỳ
Thưởng hiệu suất công việc
Lương thưởng tháng 13
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A-17A18, Lô A-17-CN, Đường NX6, khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

