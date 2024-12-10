Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Lô C5 - 3 KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý bộ phận kế toán

- Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

- Giám sát hoạt động quyết toán

- Lập báo cáo tài chính

- Tham gia phân tích, dự báo nguồi tài chính cho công ty

- Điều hành đào tạo các ứng viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất

- Kiến thức vững về pháp luật thuế, kế toán và các quy định liên quan.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức công việc tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao

Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty (đánh giá năng lực 6 tháng/lần).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.

Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.

Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN

