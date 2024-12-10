Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: Lô C5
- 3 KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý bộ phận kế toán
- Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
- Giám sát hoạt động quyết toán
- Lập báo cáo tài chính
- Tham gia phân tích, dự báo nguồi tài chính cho công ty
- Điều hành đào tạo các ứng viên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất
- Kiến thức vững về pháp luật thuế, kế toán và các quy định liên quan.
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức công việc tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất
- Kiến thức vững về pháp luật thuế, kế toán và các quy định liên quan.
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức công việc tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty (đánh giá năng lực 6 tháng/lần).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.
Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.
Thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, và theo quy định của công ty (đánh giá năng lực 6 tháng/lần).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.
Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật Lao động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI