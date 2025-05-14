Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Tháp Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Tháp Phương Đông
- Hà Nội: Tầng 25, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nội dung công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
2. Thời gian và địa điểm làm việc
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h30 -17h30 từ thứ 2 đến thứ 6
- Địa điểm làm việc:
• Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 25, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Chế độ được hưởng:
- Lương: 10 triệu đến 15 triệu hoặc đàm phán + thưởng thành tích;
- Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng tháng 13/KPI, lễ tết;
- Các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Tham gia bảo hiểm con người theo Quy định của Công ty;
- Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài.
THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn dự tuyển bằng tiếng Việt (bắt buộc) hoặc tiếng Anh.
- Sơ yếu lý lịch tự khai, nêu rõ kinh nghiệm làm việc.
- Các bằng cấp chứng chỉ liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Tháp Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tháp Phương Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
