Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Tháp Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nội dung công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

2. Thời gian và địa điểm làm việc

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h30 -17h30 từ thứ 2 đến thứ 6

- Địa điểm làm việc:

• Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 25, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Chế độ được hưởng:

- Lương: 10 triệu đến 15 triệu hoặc đàm phán + thưởng thành tích;

- Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng tháng 13/KPI, lễ tết;

- Các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Tham gia bảo hiểm con người theo Quy định của Công ty;

- Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài.

THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn dự tuyển bằng tiếng Việt (bắt buộc) hoặc tiếng Anh.

- Sơ yếu lý lịch tự khai, nêu rõ kinh nghiệm làm việc.

- Các bằng cấp chứng chỉ liên quan.