Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty

- Quan hệ với cơ Quan thuế giải quyết các vấn đề liên Quan đến công ty

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ban giám đốc về số liệu kế toán hạch toán và quyết toán tại công ty, tham mưu cho ban giám đốc, chủ tịch HĐQT về tài chính, kế toán

- Quan hệ tương tác với kế toán trưởng các công ty liên Quan (công ty bán hàng, công ty thi công) thực hiện đầu tư, thanh toán và bán hàng của dự án

- Lập kế hoạch ngân sách hoạt động, ngân sách dự án theo định kỳ của công ty. Hướng dẫn bộ phận kế toán tập hợp hồ sơ chứng từ và Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, quyết toán công trình với cơ Quan liên Quan, thực hiện quyết toán hạng mục công trình, công trình bàn giao nhà nước

- Theo dõi, chỉ đạo quyết toán các dự án kinh doanh của công ty

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.