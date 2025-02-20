Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG

Mức lương
Đến 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty
- Quan hệ với cơ Quan thuế giải quyết các vấn đề liên Quan đến công ty
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ban giám đốc về số liệu kế toán hạch toán và quyết toán tại công ty, tham mưu cho ban giám đốc, chủ tịch HĐQT về tài chính, kế toán
- Quan hệ tương tác với kế toán trưởng các công ty liên Quan (công ty bán hàng, công ty thi công) thực hiện đầu tư, thanh toán và bán hàng của dự án
- Lập kế hoạch ngân sách hoạt động, ngân sách dự án theo định kỳ của công ty. Hướng dẫn bộ phận kế toán tập hợp hồ sơ chứng từ và Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, quyết toán công trình với cơ Quan liên Quan, thực hiện quyết toán hạng mục công trình, công trình bàn giao nhà nước
- Theo dõi, chỉ đạo quyết toán các dự án kinh doanh của công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính,…
• Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng (Điều 54, Luật Kế toán 2015).
• Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán xây dựng, dự án đầu tư xây dựng
• Có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ kế toán trong ngành bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

