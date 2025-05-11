Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ team triển khai 2D bản vẽ kỹ thuật kiến trúc và nội thất theo phân công

Biết sử dụng cơ bản sheetset và quản lý các phần layout, làm quen được với các bản vẽ tỷ lệ chuẩn

Hỗ trợ, phối hợp làm việc với Team Thi công, team 3D để hoàn thành công việc được giao và đảm bảo tiến độ dự án

Học hỏi và thực hành tổ chức bản vẽ khoa học

Hỗ trợ kiểm tra kích thước trên file 3D và triển khai để phù hợp với yêu cầu

Công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, nội thất, mỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về các quy trình sản xuất và vật liệu nội thất

Sử dụng AutoCAD, có nền tảng tư duy bố cục và kỹ thuật trình bày bản vẽ

Biết Photoshop, SketchUp, Revit... là một lợi thế

Có đam mê và thực sự yêu thích công việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, sắp xếp công việc tốt

Khả năng làm việc làm việc nhóm tốt, tích cực chia sẻ, chủ động trong công việc

Trung thực, hòa đồng, chăm chỉ và có khả năng thích nghi cao.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Từ 10.000.000đ - 16.000.000đ

Review lương 2 lần/năm. Chốt lương chính thức sau 3 tháng

Thưởng tháng, quý, năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13

Hỗ trợ gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty

Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại

2. Phúc lợi và đãi ngộ

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian rộng rãi; khu vực Pantry luôn phục vụ bánh kẹo, nước, trà hàng ngày

Tham gia các hoạt động giải trí / văn nghệ/ workshop: board game, nintendo... sau giờ làm việc

Tham gia các hoạt động sự kiện nội bộ: Sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, du lịch trong và ngoài nước

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, …

3. Đào tạo và phát triển

Được Leader hướng dẫn trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia các dự án và siêu dự án để nâng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design

