Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design
- Hà Nội: Số 31 ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ team triển khai 2D bản vẽ kỹ thuật kiến trúc và nội thất theo phân công
Biết sử dụng cơ bản sheetset và quản lý các phần layout, làm quen được với các bản vẽ tỷ lệ chuẩn
Hỗ trợ, phối hợp làm việc với Team Thi công, team 3D để hoàn thành công việc được giao và đảm bảo tiến độ dự án
Học hỏi và thực hành tổ chức bản vẽ khoa học
Hỗ trợ kiểm tra kích thước trên file 3D và triển khai để phù hợp với yêu cầu
Công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, nội thất, mỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức về các quy trình sản xuất và vật liệu nội thất
Sử dụng AutoCAD, có nền tảng tư duy bố cục và kỹ thuật trình bày bản vẽ
Biết Photoshop, SketchUp, Revit... là một lợi thế
Có đam mê và thực sự yêu thích công việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, sắp xếp công việc tốt
Khả năng làm việc làm việc nhóm tốt, tích cực chia sẻ, chủ động trong công việc
Trung thực, hòa đồng, chăm chỉ và có khả năng thích nghi cao.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Từ 10.000.000đ - 16.000.000đ
Review lương 2 lần/năm. Chốt lương chính thức sau 3 tháng
Thưởng tháng, quý, năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13
Hỗ trợ gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty
Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại
2. Phúc lợi và đãi ngộ
Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến
Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian rộng rãi; khu vực Pantry luôn phục vụ bánh kẹo, nước, trà hàng ngày
Tham gia các hoạt động giải trí / văn nghệ/ workshop: board game, nintendo... sau giờ làm việc
Tham gia các hoạt động sự kiện nội bộ: Sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, du lịch trong và ngoài nước
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, …
3. Đào tạo và phát triển
Được Leader hướng dẫn trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.
Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia các dự án và siêu dự án để nâng cao kiến thức, năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Tetris Design
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI