Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Có tư duy tổ chức điều phối thiết kế, kiểm soát chất lượng, tiến độ thiết kế đảm bảo tiến độ chung.
- Có khả năng lên thiết kế ý tưởng Kiến trúc công trình; đặc biệt có khả năng Diễn họa tốt.
- Triển khai thiết kế Kiến trúc các giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thi công và phối hợp với các hạng mục kỹ thuật khác; hoặc quản lý kỹ thuật tốt
- Thiết kế Nội thất
- Lập tiến độ, triển khai và kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án phụ trách.
- Am hiểu tính hợp lý của thông số, văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước áp dụng vào thiết kế.
- Chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc và phối hợp với Chủ đầu tư và các Công ty tư vấn khác dưới sự điều phối của QLDA.
- Nghiên cứu các vật liệu/sản phẩm mới phục vụ công việc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Kiến trúc hoặc các Trường Đại học liên quan phù hợp chuyên môn; Tối thiểu 03 - 05 năm kinh nghiệm trở lên , đã từng làm chủ trì thiết kế ít nhất 01 Dự án
- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan chuyên biệt theo phạm vi công việc (3DS max, VRAY, Auto Cad, Sketchup, Photoshop, Revit, vv)
- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến công việc Thiết kế Kiến trúc; Thiết kế Nội thất và kết hợp các bộ môn khác.
- Có kinh nghiệm thiết kế các công trình khu phức hợp, khu dân cư, khô đô thị, du lịch sinh thái lớn là một lợi thế
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế
- Có Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư/ Thiết kế Nội thất là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và thách thức
- Thưởng KPI, lễ tết, khám sức khoẻ định kỳ
- Có cơ hội thăng tiến
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, toà CT3 The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

