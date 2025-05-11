Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHHBGK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHHBGK GROUP
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tâng 5+ 6, số 148 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật
- Lên phương án kiến trúc, bản vẽ mặt bằng phối cảnh công trình, dựng 3D ....
-Sử dụng các phần mềm liên quan: AUTOCAD, 3D MAX, Sketchup, lumion..
-Phối hợp với các bộ môn khác để triển khai hoàn thiện bản vẽ
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1-5 năm, có khả năng thiết kế
-Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh
-Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường nước ngoài
-Ưu tiên ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao, hoà đồng
Tại Công ty TNHHBGK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Đàm phán theo năng lực ứng viên
Thử việc 60 ngày. Mức lương Thử việc 85% lương chính thức. Hết thử việc đóng BHXH, các quyền lợi theo theo quy định lao động.
Được làm việc trong môi trường linh hoạt, cởi mở, thân thiện
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ bảy
Sau thử việc, ký hợp đồng làm chính thức thì 1 năm được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương theo quy định nhà nước.
Khác: Thưởng lễ tết: làm 1 năm được thưởng 1 tháng lương và theo tình hình hoạt động của công ty. Được xét tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHHBGK GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
