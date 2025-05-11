Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHHBGK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tâng 5+ 6, số 148 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật

- Lên phương án kiến trúc, bản vẽ mặt bằng phối cảnh công trình, dựng 3D ....

-Sử dụng các phần mềm liên quan: AUTOCAD, 3D MAX, Sketchup, lumion..

-Phối hợp với các bộ môn khác để triển khai hoàn thiện bản vẽ

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1-5 năm, có khả năng thiết kế

-Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng anh

-Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường nước ngoài

-Ưu tiên ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao, hoà đồng

Tại Công ty TNHHBGK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Đàm phán theo năng lực ứng viên

Thử việc 60 ngày. Mức lương Thử việc 85% lương chính thức. Hết thử việc đóng BHXH, các quyền lợi theo theo quy định lao động.

Được làm việc trong môi trường linh hoạt, cởi mở, thân thiện

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ bảy

Sau thử việc, ký hợp đồng làm chính thức thì 1 năm được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương theo quy định nhà nước.

Khác: Thưởng lễ tết: làm 1 năm được thưởng 1 tháng lương và theo tình hình hoạt động của công ty. Được xét tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHHBGK GROUP

