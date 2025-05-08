Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc I.d.e.a làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

• Triển khai hồ sơ kiến trúc theo các giai đoạn: Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Bản vẽ thi công. • Thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ tư vấn thiết kế kiến trúc hoặc các vấn đề phát sinh khác khi thực hiện công việc.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI