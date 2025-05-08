Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc I.d.e.a làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc I.d.e.a
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Triển khai hồ sơ kiến trúc theo các giai đoạn: Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Bản vẽ thi công.
• Thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ tư vấn thiết kế kiến trúc hoặc các vấn đề phát sinh khác khi thực hiện công việc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc.
• Có kinh nghiệm triển khai hồ sơ bản vẽ thi công, Sử dụng đa dạng các phần mềm: Cad, Revit, Sketchup, D5, Photoshop, +AI..
• Có kinh nghiệm triển khai hồ sơ bản vẽ thi công, Sử dụng đa dạng các phần mềm: Cad, Revit, Sketchup, D5, Photoshop, +AI..
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc I.d.e.a Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Kiến Trúc I.d.e.a
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI