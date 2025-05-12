Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HH3 Tower Sudico Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thiết kế kiến trúc: Nhà xưởng, nhà Công nghiệp

Triển khai chi tiết, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các bản vẽ liên quan trong quá trình thiết kế.

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc hoặc các trường có chuyên ngành tương tự.

Có 2 năm kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp

Biết sử dụng phần mềm Sketchup, Autocad, các phần mềm diễn họa 3D, Photoshop, Powerpoint..

Lương: 12.000.000 - 15.000.000đ

Được nghỉ 12 ngày phép/năm

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành

Xét tăng lương định kỳ

Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt theo quy đinh của Công ty

Được làm việc trong môi trường thân thiện chuyên nghiệp và nhiều thử thách hấp dẫn....

