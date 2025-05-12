Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: HH3 Tower Sudico Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế kiến trúc: Nhà xưởng, nhà Công nghiệp
Triển khai chi tiết, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các bản vẽ liên quan trong quá trình thiết kế.
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc hoặc các trường có chuyên ngành tương tự.
Có 2 năm kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp
Biết sử dụng phần mềm Sketchup, Autocad, các phần mềm diễn họa 3D, Photoshop, Powerpoint..
Có 2 năm kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp
Biết sử dụng phần mềm Sketchup, Autocad, các phần mềm diễn họa 3D, Photoshop, Powerpoint..
Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12.000.000 - 15.000.000đ
Lương
Được nghỉ 12 ngày phép/năm
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
Xét tăng lương định kỳ
Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt theo quy đinh của Công ty
Được làm việc trong môi trường thân thiện chuyên nghiệp và nhiều thử thách hấp dẫn....
Lương
Được nghỉ 12 ngày phép/năm
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
Xét tăng lương định kỳ
Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt theo quy đinh của Công ty
Được làm việc trong môi trường thân thiện chuyên nghiệp và nhiều thử thách hấp dẫn....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI