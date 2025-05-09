Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát và đảm bảo chất lượng thi công theo đúng bản vẽ thiết kế kiến trúc.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

- Kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục công việc liên quan đến kiến trúc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ

• Tuổi dưới 40

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm thiết kế phục vụ công việc (AutoCAD, Photoshop, 3Ds Max, SketchUp...);

• Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm công tác quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án, tư duy kiến trúc tốt,

• Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình hạng 2,

• Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 2,

• Kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên.

Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Mức lương theo thỏa thuận, các chế độ theo quy định của Công ty, Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin