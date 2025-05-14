Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 chung cư viện 103, Nguyễn Khuyến, Văn Quán,, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

-Triển khai bản vẽ cho phương án thiết kế các dự án của công ty;

- Triển khai dự án từ bước quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;

-Phối hợp với các bộ môn để thực hiện dự án;

- Kiểm tra rà soát chất lượng hồ sơ bản vẽ nộp cho khách hàng, chủ đầu tư;

-Lập kế hoạch công việc, tiến độ triển khai dự án khi được giao nhiệm vụ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học Kiến trúc, Đại học xây dựng - chuyên ngành kiến trúc công trình

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành : 3dmax, Autocad, photoshop

- Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có tinh thần trách nhiệm và mong muốn làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Theo thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực ứng viên

- Thưởng cuối năm ( 2 tháng lương )

- BHXH và BHYT: Theo luật BH hiện hành

- Du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI

