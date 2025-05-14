Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà ADI Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

WHAT WE CAN OFFER
Làm việc và phát triển bền vững trong một tổ chức chuyên nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế xây dựng, là công ty nằm trong Top 10 công ty tư vấn tại Việt Nam do tổ chức BCI bình chọn.
Được tham gia các dự án có quy mô lớn, quan trọng, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành.
Hưởng mức lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực.
Được ký hợp đồng lao động và được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
JOB DESCRIPTION
Triển khai Hồ sơ thi công các dự án: nhà ở cao tầng, khách sạn, văn phòng, khu đô thị…
Phối hợp với các bộ môn và Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thiết kế.
Họp với CĐT và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và Revit.
Hiểu biết các ứng dụng AI là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên ngành kiến trúc (Đại học Kiến trúc, Đại học Xây Dựng, …)
Có tư duy và khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc nhóm tốt.
Năng động, nhiệt tình, quyết liệt trong xử lý công việc, có tinh thần học hỏi và cống hiến cao, chịu được áp lực công việc.
Thử việc: 2 tháng.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực – Lương cứng 15 – 20 triệu + Thưởng
Thưởng doanh thu, dự án, các dịp lễ, tết theo tình hình kinh doanh Công ty.
Được ký hợp đồng lao động và được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn, tham quan học hỏi tại các dự án trong và ngoài nước.
Được tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, nghỉ hè, du lịch,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà ADI Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

