Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 660 2 Tháng 9, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên Phương án 3D nội và ngoại thất cho công trình nhật
Triển khai các bản vẽ 2D chi tiết cho thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan công trình Nhật
Giám sát tác giả việc thi công công trình theo thiết kế (nếu được yêu cầu)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo từ đầu.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm JWW của Nhật.
Có khả năng diễn hoạ tốt.
Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành như Cad, Sketchup, photoshop, Lumion,jwcad....
Chịu được áp lực công việc.
Thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.
Ưu tiên biết tiếng Nhật.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Hấp dẫn theo kinh nghiệm và năng lực làm việc
Tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 ( theo lịch cty) và các ngày Chủ Nhật
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo Nhà nước quy định.
Lương tháng 13, thưởng hằng năm.
Được làm việc trong văn phòng thoáng đãng, rộng rãi.
Môi trường làm việc vui vẻ năng động, sáng tạo...
Phù hợp với các bạn mong muốn thăng tiến và phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Khu Vực

