Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KAK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 660 2 Tháng 9, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Lên Phương án 3D nội và ngoại thất cho công trình nhật

Triển khai các bản vẽ 2D chi tiết cho thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan công trình Nhật

Giám sát tác giả việc thi công công trình theo thiết kế (nếu được yêu cầu)

Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo từ đầu.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm JWW của Nhật.

Có khả năng diễn hoạ tốt.

Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành như Cad, Sketchup, photoshop, Lumion,jwcad....

Chịu được áp lực công việc.

Thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

Ưu tiên biết tiếng Nhật.

Mức lương: Hấp dẫn theo kinh nghiệm và năng lực làm việc

Tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 ( theo lịch cty) và các ngày Chủ Nhật

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo Nhà nước quy định.

Lương tháng 13, thưởng hằng năm.

Được làm việc trong văn phòng thoáng đãng, rộng rãi.

Môi trường làm việc vui vẻ năng động, sáng tạo...

Phù hợp với các bạn mong muốn thăng tiến và phát triển lâu dài

