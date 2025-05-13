Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai 2D bản vẽ kỹ thuật kiến trúc và nội thất

Sử dụng sheetset và quản lý tốt layout, làm việc tốt với các bản vẽ tỷ lệ chuẩn

Quản lý, và tổ chức bản vẽ khoa học

Check kiểm tra kích thước trên file 3D và triển khai để phù hợp với yêu cầu của công trình

Đảm bảo tiến độ dự án

Phối hợp tốt với team để hoàn thành công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Sử dụng thành thạo Autocad,

Biết sử dụng 3Dsmax và Sketchup là một lợi thế.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày

Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 nghỉ cách tuần.

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước

Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe, du lịch và teambuilding thường niên

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo

Làm việc và đào tạo cùng đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm thực chiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam

