Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai 2D bản vẽ kỹ thuật kiến trúc và nội thất
Sử dụng sheetset và quản lý tốt layout, làm việc tốt với các bản vẽ tỷ lệ chuẩn
Quản lý, và tổ chức bản vẽ khoa học
Check kiểm tra kích thước trên file 3D và triển khai để phù hợp với yêu cầu của công trình
Đảm bảo tiến độ dự án
Phối hợp tốt với team để hoàn thành công việc được giao.
.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Sử dụng thành thạo Autocad,
Biết sử dụng 3Dsmax và Sketchup là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo Autocad,
Biết sử dụng 3Dsmax và Sketchup là một lợi thế.
Tại Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày
Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 nghỉ cách tuần.
Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe, du lịch và teambuilding thường niên
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo
Làm việc và đào tạo cùng đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm thực chiến
Phụ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày
Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30, thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 nghỉ cách tuần.
Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe, du lịch và teambuilding thường niên
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo
Làm việc và đào tạo cùng đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm thực chiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI